في أول اتصال مباشر مع نظيره الصيني.. وزير الخارجية الأميركي يهدد بمحاسبة بكين

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في أول اتصال هاتفي بنظيره الصيني يوانغ يي، أن واشنطن ستدافع عن حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ.



ونقل موقع “روسيا اليوم” عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها، في بيان، اليوم السبت، إن بلينكن ضغط على الصين لإدانة الانقلاب العسكري في ميانمار، وأكد مجددا أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على محاولات تهديد الاستقرار في المحيطين الهندي والهادئ بما في ذلك عبر مضيق تايوان.



وكان بلينكن صرح، قبل تسلمه منصبه رسمياً، بأن الصين تشكل أكبر تحد أمام الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى.