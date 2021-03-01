في أكبر مشافي لندن.. طبيب سوري يزرع أصغر بطارية قلب في العالم

تمكن فريق طبي في إحدى مستشفيات العاصمة البريطانية منذ عدة أيام، من زراعة منظم لضربات قلب لاسلكي بمشاركة الطبيب السوري فادي حسن جوهرة.



ونشر موقع مستشفى “سانت جورج” في العاصمة البريطانية لندن، معلومات عن العملية ومواصفات الجهاز الذي حجمه لا يتعدّى كبسولة الفيتامين، عكس أجهزة ضبط نبضات القلب القياسية التي يتم وضعها في صدر المريض مع توصيل الأسلاك إلى القلب.



وذكرت المستشفى عبر موقعها، أن البطارية “Micra Transcatheter Pacing System” يتم زرعُها مباشرة في القلب، حيث يقوم الجهاز بتوصيل نبضاتٍ كهربائية من قطب كهربائي وينظم ضربات القلب وهو أصغر بنسبة 93٪ من الأجهزة التقليدي





بدوره، أفاد الطبيب السوري فادي جوهرة، استشاري أمراض القلب الذي أجرى العملية، بأنه حتى الآن لا يمكن علاج المرضى الذين يعانون من كتلة AV في سانت جورج إلا باستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية التي تُوصل النبضات الكهربائية إلى القلب عبر الأسلاك، حيث توفّر التقنية اللاسلكية المستخدمة في جهاز Micra” بديلاً هاماً عن الجهاز التقليدي.





كما لفت د.جوهرة إلى أن هذه التقنية رائعة وإدخال الجهاز في مستشفى سانت جورج أكبر مشافي لندن، يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام في علاج المرضى.



الجدير بالذكر أن جوهرة طبيب سوري من مواليد مدينة دمشق عام 1978، وتخرج من كلية الطب في جامعة دمشق، وأكمل اختصاصه بأمراض القلب في لندن.