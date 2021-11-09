فرنسا.. رجل يشنق نفسه أمام مركز للشرطة

أقدم رجل عمره 32 عاما على شنق نفسه أمام مركز شرطة لا كورنيوف في ضواحي باريس.



وقال مكتب المدعي العام لمدينة بوبيغني في ضواحي باريس، إن رجلا يبلغ من العمر 32 عاما شنق نفسه أمام مركز شرطة لا كورنيوف بعد وقت قصير من تقديمه شكوى بتعرضه للتهديد بالقتل.



وقال مصدر مقرب من التحقيق لوكالة "فرانس برس"، إنه شنق نفسه بحبل علقه على أحد أعمدة العلم المنصوبة عند مركز الشرطة.



وأضاف المصدر، أنه توجه مساء الأحد إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى حول تلقيه "تهديدات متكررة بالقتل".



المصدر: لو موند