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غرق طفل في ساقية للري بمنطقة البياضة في حمص

غرق طفل صباح اليوم في ساقية للري بمنطقة البياضة في مدينة حمص.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني في حمص أن غرفة عمليات الفرع تلقت نداء استغاثة حول غرق طفل 12 عاماً في ساقية للري بمنطقة البياضة وعلى الفور شكل فريق إنقاذ بالتعاون مع فوج الإطفاء وبدأت عملية البحث عن الطفل على امتداد الساقية في المنطقة المذكورة مشيراً إلى أنه لا تزال عملية البحث جارية عن الطفل حتى الآن.

وكانت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني وفوج الإطفاء في محافظة حمص انتشلت منذ أسبوعين جثمان طفل غرق في ساقية للري بمنطقة قطينة بريف المحافظة.