عيادة متنقلة لمعالجة المرضى في المناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية

أكد مدير صحة القنيطرة عوض العلي تقديم عيادة متنقلة مجهزة بالتجهيزات الطبية و الكادر الطبي المتكامل من قبل منظمة الدوركاس و جمعية دير مار يعقوب المقطع و ذلك ضمن خطة التعاون بين المنظمات الدولية و وزارة الصحة.



وأشار العلي إلى ان العيادة المتنقلة ستقدم الخدمات الطبية المجانية لأبناء المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة و بالمناطق التي لا توجد فيها مراكز صحية حيث تضم العيادات ( نسائية_ داخلية_ أطفال _ دعم نفسي ) ، منوهاً بأنه سيتم وضع برنامج لعملها في المناطق المحددة و ذلك بالتنسيق مع فرع الهلال الاحمر بالقنيطرة و الذي يملك أيضاً عيادة متنقلة.



ولفت إلى البدء بأعمال ترميم و إعادة تأهيل أربعة مراكز صحية في قرى / عين التينة - قرقس - بريقة / بريف المحافظة الجنوبي و مركز نبع الفوار بتجمعات محافظة درعا و ذلك على نفقة (منظمة دوركاس) بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية لأبناء القنيطرة.



الوطن