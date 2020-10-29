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عملية جراحية دقيقة تنقذ عين مريض بطرطوس

نجح فريق طبي في الهيئة العامة لمشفى الباسل بمحافظة طرطوس في إجراء عمل جراحي نوعي تمكن خلاله من إعادة النظر لعين مريض دخل فيها غصن زيتون.

وبين مدير الهيئة العامة للمشفى الدكتور إسكندر عمار,  أن المريض “م ع” أربعون عاماً راجع قسم العينية وهو يشكو دخول غصن زيتون أسفل العين اليمنى وبفحص القدرة البصرية كانت الحدقة نصف متسعة وغير متفاعلة وتوجد قساوة شديدة بجسم العين مع عدم إمكانية تقييم قعر العين إضافة الى وجود وذمة شديدة بالملتحمة وخاصة بالناحية الوحشية مع تحدد بحركة العين بكل الاتجاهات كما تبين بصورة الطبقي وجود عود ضمن الحجاج.

وقال عمار إنه بعد إجراء التحاليل والاستشارات اللازمة تقرر إجراء عمل جراحي تحت التخدير العام وتمت دراسة الحالة لمعرفة حدود الجسم الأجنبي لتجنب إصابة أنسجة العين قدر الإمكان لافتاً إلى أنه تم استئصال الجسم الأجنبي بدقة فتبين طوله حوالي “5 سم” مع المحافظة على الجراحة بشكل يمنع حدوث إنتان لاحق وتنضيره بشكل جيد وخياطته تحت المجهر باستخدام خيوط مجهرية خاصة بالجراحة العينية.

وأشار عمار إلى أن القدرة البصرية للمريض تحسنت في اليوم التالي للعملية وأصبحت ستة من عشرة كما بدا فحص الأوساط الكاسرة وقعر العين طبيعياً إلا أنه توجد وذمة حول العين مع تحدد حركة بمجال عمل العصب الثالث مشيراً إلى أنه تم إعطاء المريض تغطية ثلاثية مع مراقبة من الناحية العصبية.