علامة في العين تشير لمشكلة في القلب.. إليك أعراضها وطرق علاجها

ترتبط صحة العين بشكل ما بالحالة الصحية للقلب، حيث تنعكس المشكلات المرضية التي تصيب القلب على العين في صورة مجموعة من الأعراض المزعجة، التي قد تتطور إلى العمى



يمكن اكتشاف مدى صحة القلب من خلال الملاحظة الدقيقة لشكل العين، ففي حالة ظهور حلقة زرقاء تميل إلى اللون الأبيض أو الرمادي بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية، تعتبر علامة تحذيرية على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، وهو ما قد يؤثر على صحة القلب بشكل مباشر.



وعلى الرغم من أن تلك الحلقات الزرقاء لا تشكل خطورة على صحة العين، إلا أنها تشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى من تقل أعمارهم 45 عامًا، وعادة ما تظهر لدى كبار السن، نظرًا لأن الشيخوخة هي المسبب الرئيسي لظهورها، ولكن يمكن أن تصيب الأشخاص في جميع المراحل العمرية، أو عند الولادة.