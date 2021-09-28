المقداد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: معركة سورية ضد الإرهاب متواصلة.
صلاحيات لمراقب التموين لتنظيم اي مخالفة يراها أو يسمع بها دون الحاجة لشكوى
الاحتلال الأمريكي يقتل 3 أشخاص خلال إنزال جوي في قرية الشحيل بريف دير الزور
تسوية أوضاع عدد من المسلحين والمطلوبين بعدد من قرى وبلدات ريف درعا
الانفتاح العربي على سوريا بداية مرحلة جديدة أم خطة أميركية؟
وزارة المالية تصدر ألفي قرار حجز إحتياطي خلال النصف الأول من العام الحالي
ألف طبيب سوري في الصومال
لقاء بين وزير الخارجية المصري ونظيره السوري بعد 10 سنوات انقطاع
«قسد» - «النصرة»: مَن حضَر السوق... نسِي العداء!
مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بإطلاق نار في البصيرة بريف دير الزور
المقداد والصفدي يبحثان زيادة التعاون وضمان أمن الحدود
تركيا تدفع الآلاف من جنودها لصدّ أي هجوم للجيش السوري لتحرير إدلب
بوتين والأسد وقمة التحضير لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري‏
حاكم مصرف سورية المركزي : لا عقوبة لحيازة الدولار وقرارات جديدة ستصدر قريباً
26 اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية على المحافظات السورية

علامة في العين تشير لمشكلة في القلب.. إليك أعراضها وطرق علاجها

ترتبط صحة العين بشكل ما بالحالة الصحية للقلب، حيث تنعكس المشكلات المرضية التي تصيب القلب على العين في صورة مجموعة من الأعراض المزعجة، التي قد تتطور إلى العمى

يمكن اكتشاف مدى صحة القلب من خلال الملاحظة الدقيقة لشكل العين، ففي حالة ظهور حلقة زرقاء تميل إلى اللون الأبيض أو الرمادي بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية، تعتبر علامة تحذيرية على ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، وهو ما قد يؤثر على صحة القلب بشكل مباشر.

وعلى الرغم من أن تلك الحلقات الزرقاء لا تشكل خطورة على صحة العين، إلا أنها تشير إلى احتمالية ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى من تقل أعمارهم 45 عامًا، وعادة ما تظهر لدى كبار السن، نظرًا لأن الشيخوخة هي المسبب الرئيسي لظهورها، ولكن يمكن أن تصيب الأشخاص في جميع المراحل العمرية، أو عند الولادة.