عصيان وفوضى في سجن «الصناعة» بالحسكة
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عصيان وفوضى في سجن «الصناعة» بالحسكة

اندلعت أعمال فوضى وشغب داخل سجن «الصناعة» في مدينة الحسكة شمال سوريا، تبعها عصيان عام واشتباكات بين المساجين وعناصر حراسة السجن.

السجن يضم ألاف المساجين «الدواعش» الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، وتزامن العصيان مع تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية في سماء المنطقة، مع إلقائها بالونات حرارية في بعض الأحياء.

مصادر محلية أكدت أن العصيان جاء بعد وصول مجموعة من الجيش الأمريكي تضم محققين ومتخصصين في مجال التفاوض إلى السجن، لنقل عدد من عناصر التنظيم المحتجزين داخل السجن، إلى القواعد الأمريكية بريف المحافظة.

وكشفت المصادر أن المساجين رفضوا عملية نقل القياديين والعناصر الأجانب بالتنظيم إلى قاعدة الشدادي، وتسليم «قسد» قيادة السجن للتحالف الدولي، فضلاً عن عدم محاكمتهم والكشف عن المصير الذي ينتظرهم.

ونهاية الشهر الماضي نفذ سجناء التنظيم عصياناً آخر لرفضهم الانتقال إلى القواعد الأمريكية شرق سوريا.