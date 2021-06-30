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عشرات القتلى بسبب ارتفاع درجات الحرارة في كندا

توفي على الأقل 34 شخصاً بشكل مفاجئ في فانكوفر الكندية، في حصيلة قياسية لموجة الحر التي تضرب غرب كندا وأجزاء من شمال غرب الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته الشرطة أمس الثلاثاء.

وجاء في تغريدة للشرطة الملكية الكندية أنه "على الرغم من أن التحقيقات مستمرة، نعتقد أن الحر ساهم في غالبية هذه الوفيات"، موضحة أن غالبية المتوفين مسنّون.

ونشرت الشرطة تعليمات، يوم الاثنين، عبر حسابها على تويتر حول كيفية التعامل مع درجات الحرارة العالية، إضافة إلى توجيهات للمواطنين بالتأكد من سلامة معارفهم من المسنين.

وسجلت قرية ليتون أعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق في كندا، حيث وصلت إلى 47.9 درجة مئوية.