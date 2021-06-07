عشرات الضبوط التموينية في اللاذقية

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية عدة ضبوط تموينية بحق محلات مخالفة بمخالفات متنوعة.



وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منشور على فيسبوك إن عناصر المديرية نظموا 25 ضبطا تموينيا شملت محلات في حي الزراعة لارتكابهم مخالفات حيازة مواد مجهولة المصدر تنوعت بين الغذائية وغير الغذائية، ومحلات في جبلة لحيازتهم مواد مهربة ومجهولة المصدر شملت (مكياجات وعطورات والبسة).



كما طالت الضبوط محلات أخرى ارتكبت مخالفات تتعلق بالتلاعب ببطاقة المواصفات بقصد تضليل جهاز حماية المستهلك ومنها حيازة مواد غذائية تحمل تاريخ إنتاج مشطوب وعدم وجود بطاقة مواصفة ونقل مادة المخلل ببراميل غير صالحة لنقل المواد الغذائية وضمن عبوات معدة لنقل الأسمدة وتقدر بكمية ٥٠٠كغ مخلل.



وطالت الضبوط مخبز بتغرامو بمخالفة الإتجار بمادة الخبز التمويني خارج البطاقة الالكترونية وأفرادا بمخالفة الإتجار بمادة الخبز التمويني بطريقة غير مشروعة.



وزارة التجارة الداخلية