عراقجي: الأمريكيون يتجهون لرفع العقوبات بشكل كامل

قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة "بلومبرغ" إن المفاوضات في فيينا، تحوّلت من مناقشة رفع العقوبات عن إيران خطوة خطوة إلى رفع العقوبات في خطوة واحدة، مؤكداً على وجود مؤشرات تدل على أنّ "الأمريكيين يتجهون لرفع العقوبات بشكل كامل"



وأضاف عراقجي الذي يقود الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي أن "طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم بنفس السرعة حتى التوصل إلى اتفاق مع جوانب الاتفاق النووي وإلغاء كافة العقوبات، وستواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة حتى التوصل إلى اتفاق مبني على رفع كافة العقوبات دفعة واحدة".



وكانت وسائل إعلام نقلت عن عراقجي تصريحات تفيد بأنّ "المباحثات حول الاتفاق النووي لا تزال بعيدة عن الانتهاء، لكنها تحرز تقدماً جيداً".



وشهدت العاصمة النمساوية فيينا الثلاثاء الماضي أول اجتماع يجمع بين القوى الكبرى في العالم من جهة، وإيران من جهة أخرى، لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق من الاتفاق، ويقوم الاجتماع في جوهره على مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، لرفع العقوبات عن إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى الالتزام ببنود الاتفاق.