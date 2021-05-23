عبوة ناسفة تودي بحياة تاجر سيارات في درعا

خسر “جابر عضيب الزوري”، تاجر سيارات، حياته عقب انفجار عبوة ناسفة في السيارة التي تقله وعائلته بالقرب من مساكن “جلين” بريف “درعا” الغربي اليوم السبت، ما أدى كذلك إلى وقوع إصابات مختلفة بين أفراد العائلة.



وقالت مصادر محلية إن الرجل الستيني الذي ينحدر من قرية “خربة قيس”، كان متوجهاً إلى “القنيطرة” برفقة عمه وعائلته، مضيفة أن محاولات الأهالي إطفاء السيارة المشتعلة لم تثمر، وأصيب عمه “صالح الزوري” وسيدتين اثنتين إضافة لأطفال بجروح مختلفة.



مصادر من قرية “خربة قيس” مقربة من التاجر الراحل، قالت مفضلة عدم الكشف عن اسمها إن “الزوري” لم تكن لديه أية مشاكل أو خلافات مع أحد، وأنه يعمل بتجارة السيارات ولم يتعرض مسبقا لأي محاولة اغتيال أو استهداف، مضيفاً ، أن العبوة الناسفة زرعت بسيارته، من قبل مجهولين وانفجرت بالقرب من مفرق “مساكن جلين”، حسب شهود عيان كانوا يعملون بالأرض.



وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها بالحادثة، بعد إسعاف المصابين لأحد المستشفيات القريبة في المنطقة، في وقت تشهد فيه عدة مناطق بـ”درعا”، خصوصاً ريفها الغربي حوادث أمنية واغتيالات مستمرة، بظل انتشار السلاح العشوائي.





سناك سوري