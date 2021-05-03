عالمياً.. «النفط» ينخفض إلى أدنى المستويات

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ قوضت الموجة الثانية من الفيروس المستجد في الهند تعافي الطلب على الوقود هناك.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تموز 48 سنتا بما يعادل 0.7 % إلى 66.28 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط تسليم حزيران 63.11 دولار للبرميل بانخفاض 47 سنتا أو 0.7%.



وعلى صعيد الإمدادات، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول 25.17 مليون برميل يومياً في نيسان، بزيادة 100 ألف برميل عن آذار، وارتفع إنتاج "أوبك" في كل شهر منذ حزيران 2020 باستثناء شباط.



وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات لإحياء الاتفاق النووي، ما قد يؤدي إلى رفع عقوبات تفرضها الولايات المتحدة، ويسمح لإيران بزيادة صادرات النفط.