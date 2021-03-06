طهران تبعث رسالة للأمم المتحدة.. هذا ماتضمنته!

أرسلت طهران أمس الجمعة، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، للرد على اتهام إسرائيل بشأن تورط إيران بالهجوم على السفينة الإسرائيلية في خليج عمان أواخر شباط الماضي.



مندوب إيران لدى الأمم المتحدة "مجيد تخت روانجي" حذر في رسالته إلى إسرائيل «من عواقب أي عمل تقوم به يرتكز على سوء تقديرها»، مؤكداً أن «اتهام إسرائيل لإيران بتفجير سفينة إسرائيلية في بحر عمان لا أساس له».



وقال روانجي إن «خصائص هذا الهجوم تدل على أنه نفذ من قبل فاعلين ينتهجون سياساتهم الشريرة وأهدافهم غير المشروعة، وهدف إسرائيل من اتهام إيران هو محاولة لصرف الأذهان عن الجرائم الإسرائيلية في المنطقة».



وأضاف أن «على العالم أن يدرك هذه الحقيقة وأن يعترف بإسرائيل كمسؤولة عن مغامراتها العسكرية وأن يذكرها بأنها ستكون مسؤولة عن عواقب أي عمل يرتكز على سوء تقديرها».



وفي وقت سابق، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إيران في الانفجار الذي استهدف سفينة إسرائيلية في خليج عمان.



من جهتها، أكدت الحكومة الإيرانية أن «اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لطهران باستهداف السفينة الإسرائيلية في بحر عمان ترمي لتحقيق أهداف داخلية وخارجية».



يذكر أن السفينة كانت في طريقها من ميناء الدمام شرقي السعودية إلى سنغافورة إلا أنها تعرضت قبالة السواحل العمانية لانفجار أدى إلى تضرر جسد السفينة دون وقوع إصابات بين طاقمها.