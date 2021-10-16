طن الشعير تجاوز مليون ونصف المليون ليرة.. والمربون يشكون الخسائر

رغم أن إنتاج محافظة السويداء من الحليب يصل إلى نحو /٨٠/ ألف طن سنوياً إلا أن مئات المربين في قرى / السالمية- الحقف- قيصما- تل اللوز- بهم- طليلين- الشعاب- أم الرمان ..الخ/ مازالوا وحسبما ذكر لنا عدد منهم /عاطف الأوس- أنور الأطرش- لطفي سويد/ غير قادرين على تصريف إنتاجهم من الحليب ومشتقاته بالشكل الأمثل.وأضاف المربون إن عدم تصريف المنتج مرده أولاً إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة لخلو المحافظة من معمل لصناعة الألبان والأجبان.



ولفت هؤلاء إلى أنه أمام هذا الواقع لم يكن لديهم سوى خيار واحد وهو اضطرارهم لبيع إنتاجهم من الحليب إلى التجار، وبأسعار لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج .. ليضيفوا: إن مبيع الكيلو الواحد من الحليب للتاجر لا يتعدى ١٠٠٠ ليرة ليقوم التاجر ببيعه للمستهلك بـ ١٦٠٠ ليرة .



علماً أن تكلفة إنتاج الكيلو الواحد من الحليب تبلغ ٨٠٠ ليرة، ليتساءل هؤلاء هل يعقل أن من يتعب ويشقى لا يتجاوز مربحه ٢٠٠ ليرة، بينما من هو خارج حسابات شراء الأعلاف وغيرها أن تكون أرباحه ما يقارب 100%.



وطالب هؤلاء المربون وبهدف الحفاظ على إنتاج هذه الثروة بضرورة إحداث معمل للألبان والأجبان على ساحة المحافظة، كي يتمكنوا من تصريف إنتاجهم من مادة الحليب، وبذلك التخلص من استغلال التجار لهم.



وأضاف هؤلاء المربون إن معاناتهم لم تتوقف عند حدود قلة التصريف، فمعاناتهم الأكبر تكمن بالتحليق الكبير والمستمر لسعر المادة العلفية، خاصة وأن سعر الطن الواحد من المادة العلفية لـ/ الأبقار أو الأغنام/ تجاوز ٢ مليون ليرة وسعر طن الشعير تجاوز مليون ونصف المليون ليرة.



علماً ووفق المربين أن كمية المقنن العلفي المقدم من مؤسسة الأعلاف لمواشيهم قليلة وغير كافية وهو يوزع كل شهرين مرة واحدة و١٠ كيلو علف للرأس الواحد.إضافة لاعتراضهم أيضاً من غلاء الأدوية البيطرية فسعر علبة الدواء الواحدة الخاصة بالالتهاب تتجاوز ٣٥ ألف ليرة هذا ناهيك عن ارتفاع أسعار القشات الخاصة بالتلقيح، والمضاف إليها أجور الأطباء البيطريين خاصة وأن الفحصية تفوق ١٥ ألف ليرة.



ومن ناحية ثانية اشتكى عدد من المواطنين من التحليق اللامسبوق لأسعار الألبان والأجبان، خاصة بعد أن وصل سعر الكيلو الواحد من اللبنة إلى ٨٠٠٠ ليرة والجبنة ٩٠٠٠ ليرة.



مدير فرع أعلاف السويداء – المهندس وائل الشوفي أوضح أن المقنن العلفي يقدم وفق الدورة العلفية، وهي كل شهرين مرة واحدة، مضيفاً إنه بالفعل هناك ارتفاع ملحوظ بأسعار المادة العلفية لدى القطاع الخاص.



بدوره قال مدير زراعة السويداء المهندس أيهم حامد: إن إنتاج المحافظة السنوي من الحليب يبلغ نحو ٨٠ ألف طن، مسجلاً زيادة ملحوظة عن الإنتاج خلال السنوات الماضية، والذي كان ضمن حدود ٥٠ ألف طن.



لافتاً إلى أن زيادة الإنتاج مرده إلى زيادة تعداد الثروة الحيوانية، حيث وصل تعداد الثروة الحيوانية إلى نحو ٧١٧ ألف رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل.



من جهته رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية قال: بالنسبة لأسعار الألبان والأجبان ومن خلال جولاتنا على الأسواق تبين أنها تباع ضمن الأسعار التموينية ولم يتم تنظيم أي ضبط خاص بمشتقات الحليب.



تشرين