طبيب سوري: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قد يُدخلنا في ذروة رابعة

قال مدير مشفى المواساة د.عصام الأمين ، أنه مع بداية شباط بدأت الموجة الثالثة من فيروس كور.ونا وتزايدت بشكل شاقولي خلال الشهرين الفائتين، لكن لوحظ خلال الأربع أيام الفائتة ثبات أعداد مراجعي المشفى وبالتالي تسطح المنحنى، وهذا شيء إيجابي.



وأوضح الأمين ، أن الإجراءات الحكومية عامل مساعد للحد من انتشار الفايروس إلا أنه مع انتهاء هذه العطلة والعودة إلى الأشغال بشكل طبيعي، إذا لم يتم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية قد يكون هناك رد عكسي وندخل في ذروة رابعة.



وأكد الأمين أن السبيل الوحيد لانتهاء الفايروس في الفترة الراهنة هو أن تحدث طفرة بحيث يقضي الفايروس على نفسه، أو أن يُصاب 60% من المجتمع بحيث تحدث مناعة مجتمعية وهذا غير ممكن لأنه حتى اللحظة لم يُصاب هذا العدد في سورية ولا يمكن معرفة هذه المعلومة بالأصل لأن المسحات التي تُجرى أقل بكثير من الإصابات نتيجة الحصار على البلاد.



شام أف إم