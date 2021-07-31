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طائرة تركية تستهدف سيارتين في حلب شمال سوريا

استهدفت طائرة تركية دون طيار سيارتين مدنيتين في قرية قومجي على طريق عين العرب ـ حلب شمال غرب سوريا.

وذكرت وكالة أنباء “هاوار” أن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية، دون أن تسجل إصابات بين المدنيين.


وأضافت أن قوى النجدة والأمن الداخلي طوقت المكان الاستهداف في القرية التي تبعد 25 كيلومترا جنوب مدينة عين العرب.

وأشارت الوكالة إلى أن “طيران الاستطلاع التركي يستهدف عادة المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا” وقالت إن استهداف الطيران التركي سبق أن أدى إلى “مجزرة في قرية حلنج أسفرت عن استشهاد ٣ نساء في ٢٣ من يونيو العام الفائت”.

 


المصدر: وكالة أنباء “هاوار”