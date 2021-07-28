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ضبوط تموينية بحق مخالفين بدمشق

ضبوط تموينية بحق مخالفين بدمشق

نظم عناصر تموين دمشق خلال جولتهم بمنطقة المزة الشيخ سعد عدة ضبوط بحق  فعاليات تجارية 

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عدي شبلي ، أن المخالفات طالت مخبز الشيخ سعد لامتناعه عن البيع اضافةً لعدد من المحلات التجارية شملت محل للخضار والفواكه ومحل معجنات ومحل ألبسة ومحل مسبحة وفول.

كما ذكر أنه بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي قسم القنوات ضبطت عناصر حماية المستهلك بدمشق شخصاً يتاجر بمادة الخبز التمويني عبر تجميع البطاقات الإلكترونية، وبيّن أن رقابة دمشق نظمت ضبوطاً بحق عدد من وسائط النقل الجماعي داخل وخارج مدينة دمشق بلغت 40 ضبطاً  خلال شهر بمخالفة التعبئات غير النظامية لمادة المازوت وبمخالفة التعليمات الإدارية.