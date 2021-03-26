مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سنطالب الدول الغربية والعربية بفك الحصار عن سوريا
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعزّز جهود التسوية مع «قسد»
القانون رقم (13 )... قانون الأحوال المدنية الجديد
تصاعد الاشتباكات بين الفصائل “الكردية” و”التركمانية” شرقي سوريا
باحث عُماني: هناك ترتيبات لمشاركة سوريا بالقمة العربية القادمة
القوة المرتدة في الصراع بين أصوليِّي الديانات الإبراهيمية
القوات الأمريكية أخرجت 300 صهريج من النفط المسروق إلى العراق
مصادر توضح حقيقة استهداف حقل “كونيكو” وتحليق المروحيات الأمريكية شمال دير الزور
اليابان تعلن استعدادها للمساهمة بإعادة إعمار سوريا وتدعو السوريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تسعيرة جديدة للخبز السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة في دمشق
انفجار مجهول داخل منزل قرب سجن تابع للاحتلال التركي في ريف الحسكة
المقداد يختتم زيارته إلى سلطنة عمان
جيش الإحتلال التركي يقصف 10 مناطق في ريف حلب الشمالي
الأول منذ تسع سنوات .. مؤتمر لقوى سياسية معارضة في دمشق

ضبوط تموينة بريف دمشق تطال محطات وقود ومخابز تموينية

ضبوط تموينة بريف دمشق تطال محطات وقود ومخابز تموينية

نظمت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق 110ضبطاً تموينياً طالت  محطات الوقود في عدرا ورنكوس وحزرما والهيجانة ومعربا بمخالفات نقص بالكيل وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بمادتي المازوت والبنزين كما طالت 10 معتمدين لمادة الغاز في مناطق السبينة والنبك والجبة ويبرود وشبعا وجديدة الشيباني ويبرود والمراح وعدرا العمالية يتقاضون زيادة بالأسعار .

كما تم تنظيم  6 ضبوط بحق المخابز التموينية في مناطق ببيلا والديماس والزبداني وعكوبر وشبعا والنشابية بمخالفات سوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد .

أما باقي المخالفات فقد توزعت بين حيازة مواد منتهية الصلاحية ( معكرونة ) في سوبر ماركت بعقربا وأيضاً مواد منتهية الصلاحية في محل خردوات بالنشابية والغش في صناعة كباب الدجاج وعدم إبراز فواتير الشراء وسحب عينات مختلفة .