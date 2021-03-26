ضبوط تموينة بريف دمشق تطال محطات وقود ومخابز تموينية

نظمت دوريات حماية المستهلك بريف دمشق 110ضبطاً تموينياً طالت محطات الوقود في عدرا ورنكوس وحزرما والهيجانة ومعربا بمخالفات نقص بالكيل وتقاضي زيادة بالأسعار والاتجار بمادتي المازوت والبنزين كما طالت 10 معتمدين لمادة الغاز في مناطق السبينة والنبك والجبة ويبرود وشبعا وجديدة الشيباني ويبرود والمراح وعدرا العمالية يتقاضون زيادة بالأسعار .



كما تم تنظيم 6 ضبوط بحق المخابز التموينية في مناطق ببيلا والديماس والزبداني وعكوبر وشبعا والنشابية بمخالفات سوء صناعة الخبز والبيع بسعر زائد .



أما باقي المخالفات فقد توزعت بين حيازة مواد منتهية الصلاحية ( معكرونة ) في سوبر ماركت بعقربا وأيضاً مواد منتهية الصلاحية في محل خردوات بالنشابية والغش في صناعة كباب الدجاج وعدم إبراز فواتير الشراء وسحب عينات مختلفة .