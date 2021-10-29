ضبط ( 95) كغ من مادة الحشيش المخدر في منطقة القصير

ضمن إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة ظاهرة المخدرات بشتى أنواعها ، ومن خلال متابعة نشاط متعاطي ومروجي المواد المخدرة تمكن فرع مكافحة المخدرات في حمص من إلقاء القبض على شخص ضمن مدينة حمص وضبط بحوزته كمية (3000) ثلاثة آلاف حبة كبتاغون مخدرة موضوعة ضمن ثلاثة أكياس شفافة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بترويج المواد المخدرة لقاء المنفعة المادية، وبتدقيق وضعه تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقه بجرائم مختلفة (ترويج عملة أجنبية مزورة، والتهريب ) .



وفي نفس السياق وبناءً على معلومات وردت إلى فرع مكافحة المخدرات في حمص حول وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة بأرض زراعية في قرى منطقة القصير ، وبعد تفتيش المزرعة عثر فرع مكافحة المخدرات في حمص فيها على كمية / 95/ خمسة وتسعين كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر موزعة ضمن (12) كيس نايلون لون أسود .



تمت مصادرة المواد المخدرة، ومازالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



المصدر: وزارة الداخلية