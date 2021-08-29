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ضبط نحو 8 أطنان من طحين دقيق تمويني مهرب في مستودعين بريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق بالتعاون مع قسم شرطة عين ترما مستودعين يحتويان على نحو 8 أطنان من طحين دقيق تمويني مهرب من أحد المخابز التموينية.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عمران سلاخو أنه تم التواصل مع مخفر شرطة عين ترما بعد وجود معلومات عن فرن خبز سياحي يستجر كمية من الطحين يشك بأنه من دقيق تمويني من أحد المستودعات التابعة للفرن فتم إرسال عناصر المديرية مع عناصر قسم الشرطة ليتبين أن هناك مستودعين يحتويان طحين دقيق أبيض وطحين دقيق تمويني إضافة إلى وجود آلة لنخل الطحين لافتاً إلى أن الطحين يتم استجراره من أحد المخابز التموينية القريبة.

وأوضح سلاخو أنه تم ضبط الكمية والتواصل مع المؤسسة السورية للحبوب لإرسال سيارات من المطاحن لتحميل الطحين وتسليمه إلى المؤسسة مشيراً إلى أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وإحالة المخالف إلى القضاء أصولاً وتمت مصادرة كمية الدقيق والتي تقدر بنحو 8 أطنان معبأة بـ 150 كيساً كحصيلة أولية.