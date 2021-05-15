تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
المركزي : يوجد كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية
بعد السماح لشركتي صرافة بيع القطع الأجنبي غرفة تجارة دمشق تدعو الصناعيين والتجار إلى وقف شراء الدولار

صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار نتيجة القصف المتبادل في إسرائيل وغزة

صور الأقمار الاصطناعية تكشف حجم الدمار نتيجة القصف المتبادل في إسرائيل وغزة

بث موقع متخصص في الأقمار الاصطناعية صورا لآثار القصف المتبادل بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في إسرائيل وغزة.

ونشر حساب شركة ماكسار (Maxar) لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية على “إنستغرام”، صورا التقطت في 12 مايو/أيار الجاري، لجنوب إسرائيل وغزة تكشف آثار الصراع المتصاعد.

 
وتظهر في الصور آثار النار والدخان من الهجمات الصاروخية الأخيرة بالإضافة إلى العديد من المباني التي تم هدمها في غزة.

كما تظهر الصور احتراق صهاريج تخزين النفط في عسقلان، بالإضافة إلى عدة مبان تم تدميرها خلال الغارات الجوية على قطاع غزة.

وكانت إحدى المناطق الصناعية بالقرب من عسقلان قد أصيبت، يوم الثلاثاء، بصاروخ من غزة، مما ألحق أضرارا بصهريج تخزين تابع لشركة مملوكة للحكومة تدير شبكة من خطوط أنابيب نقل الوقود.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى و”حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة”.

وبدأت، الاثنين الماضي، القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.

 


سبوتنيك