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صرف التعويضات المتوقفة لجرحى القوات الرديفة عن أيلول الماضي

ذكر مشروع جريح الوطن أن تعويض شهر أيلول لجرحى العمليات الحربية من القوات الرديفة الحاصلين على نسب عجز من 40 وحتى 69 بالمئة والذين أوقفت تعويضاتهم الشهرية من قبل الجهات التي كانوا يتقاضون منها سابقاً سيحول إلى حساباتهم الموطنة في المصارف قبل نهاية تشرين الأول الجاري.

وجاء في بيان نشره المشروع عبر صفحته على الفيسبوك أن المستحقين للتعويض الشهري هم الذين استكملوا أوراقهم الثبوتية للانضمام في المشروع وتم التأكد من وضعهم التنظيمي وأرقام حساباتهم المصرفية علماً أن التعويض صرف لأكثر من 300 جريح عمليات حربية من القوات الرديفة بنسب عجز 40 إلى 69 بالمئة خلال الفترة الماضية وسيصرف التعويض للجرحى المستحقين تباعاً.

ووفق البيان فإن المشروع تابع الشكاوى الواردة إليه خلال الأيام الماضية من جرحى القوات الرديفة الحاصلين على نسب عجز من 70 وحتى 79 بالمئة حول تأخر صرف تعويضاتهم الشهرية مؤكداً أنه وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية حولت المبالغ المستحقة إلى المصرف التجاري لتصرف ابتداء من يوم غد الخميس.