صدور التعليمات التنفيذية للقرار المتعلق بـ خدمة العلم للأطباء والصيادلة

عممت وزارة الدفاع السورية على موقعها الإلكتروني مضمون قرار الرئيس بشار الأسد المتعلق بخدمة العلم للأطباء والصيادلة.



وتضمن القرار:



* تم تحديد خدمة العلم للأطباء (بشري ـــ أسنان) والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ.



* يتم فرز الأطباء (بشري ـــ أسنان) والصيادلة حسب رغباتهم إلى أقرب مؤسسة صحية عسكرية للمكان المطلوب.



* يُفرز الأخصائيون (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) إلى المشافي والمراكز الطبية التخصصية.



* يُفرز العامون (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) إلى مستوصفات التشكيلات والوحدات الأقرب لمكان رغباتهم.



* بالنسبة للأخصائيين (بشري ـــ أسنان ـــ صيادلة) تعتبر السنة الميلادية الأولى بالخدمة معادلة لسنة الامتياز وتُسلم شهادة الاختصاص للطبيب الناجح بفحص البورد السوري بمجرد التحاقه بالخدمة.



* تُنفذ الدورة العسكرية على رأس العمل وفي المكان المفرز إليه الطبيب أو الصيدلاني.



* إن التحاق عدد جيد من الأطباء والصيادلة سيؤدي إلى إنهاء الاحتفاظ أو الخدمة الاحتياطية بشكل أسرع للعدد القليل المتبقي من الأطباء والصيادلة المحتفظ بهم.



وكان الرئيس الأسد كرّم الأطباء البشريين وأطباء الأسنان الذين سيؤدون الخدمة العسكرية بقارا صدر في 25 آذار، عبر السماح لهم بأداء خدمتهم في المكان الذي يرغبون به بأقرب مشفى أو مركز صحي أو مستوصف عسكري وفي أي منطقة يختارونها بالإضافة إلى تحديد الخدمة العسكرية لهم بمدة سنة ونصف دون احتفاظ ودون دعوة احتياطية..



وستحتسب السنة الأولى من الخدمة الإلزامية للأطباء والصيادلة الاختصاصيين كسنة امتياز ويحصل على شهادة الاختصاص بمجرد التحاقه بالخدمة العسكرية.