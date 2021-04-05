صحيفة عبرية تكشف: نتنياهو كان على علم بأحداث الأردن

فجّرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مفاجأة بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان على علم بالأحداث الجارية من وراء الكواليس في الأردن، في الأيام الماضية وفق ما نقل موقع رأي اليوم الأردني.



وتربط محللة الشؤون العربية في الصحيفة "سمدار بيري" بين حادثة منع مرور طائرة نتنياهو عبر الأردن أثناء الحديث عن زيارته إلى الإمارات، وبين الأحداث التي شهدها الأردن أمس، وتقول: "يتضح الآن بما لا يقبل الشك أن نتنياهو، وليس هو فقط، كان على اطلاع واسع على ما يُشغل الملك عبد الله في الأسابيع الأخيرة. لماذا، على سبيل المثال، كان مهما له (للملك عبد الله) أن يمنع نقل رئيس حكومة إسرائيل جواً إلى الخليج الفارسي".



وأضافت أن "عَمان، بأوضح الكلمات، تشتبه بنتنياهو، الذي كان سيسعده التخلص من عبد الله الملك الأخير وأن يرى مكانه حاكم أردني آخر، كما أنه ليس مؤكداً أن نتنياهو يوجّه مخططاته إلى شخص من العائلة المالكة، ومن الجائز جداً أن يكون عسكرياً رفيعاً أيضاً".



وأعلن عبد الله الثاني أمس أنه باق في الحكم "وسيواجه عبء اللاجئين، الحراسة المشددة"، بحسب بيري التي أضافت أن الملك "يتجه الآن إلى التعاون الاقتصادي مع سوريا. والأردن، أختنا الصغيرة والمتعثرة، لم تجد ولو شريكاً واحداً يساعدها على النهوض، والآن، نحن نضيف تهديداً شخصياً آخر داخل العائلة، والقصة بعيدة عن نهايتها".