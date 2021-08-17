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شركة زيوت حماة تحقق زيادة في المبيعات

ذكر المهندس عبد المجيد قلفة مدير عام شركة زيوت حماة،  أن مبيعات الشركة خلال العام الجاري بلغت منذ بداية العام ولغاية تموز قيمة 2 مليار و884 مليون ليرة في حين كانت خلال الفترة ذاتها للعام الفائت مليار و 373 مليوناً و831 ألف ليرة، منوهاً بأن الشركة تسوق إنتاجها من الزيوت بالكامل لمؤسسات السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية والصالات التابعة لوزارة الصناعة ومركز البيع التابع للشركة حيث يتم بيع المواطنين بمعدل ليترين لكل مواطن بموجب دفتر العائلة .

 وأشار إلى أن الشركة أنهت عصر نحو 2900 طن من بذور القطن وبلغ إنتاجها 219 طناً زيت بذور القطن و2281 طناً كسبة و75 طناً لنت و11 أطنان صابون . 