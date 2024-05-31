حكومة مصر ترفع سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 300 %

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشاً اعتباراً من يونيو المقبل، مما يمثل زيادة بنسبة 300%، في إطار الجهود الرامية لتقليص الفجوة الكبيرة بين تكلفة إنتاجه وسعر بيعه.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح مدبولي أن سعر الخبز المدعوم لم يتغير منذ أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى أن تكلفته على الدولة تصل إلى 125 قرشاً للرغيف. وأكد أن سعر الخبز خلال هذه الفترة قد تضاعف عدة مرات وفقاً لسكاي نيوز عربية.

في نفس المؤتمر، أشار وزير التموين علي المصيلحي إلى أن السعر الجديد يمثل 16% من تكلفة إنتاج الرغيف، والتي ارتفعت إلى 125 قرشاً مقارنة بـ115 قرشاً في العام الماضي.

وأوضح المصيلحي أن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، تستهلك 8.5 مليون طن من القمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعوم.

وقبل أيام، أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن فاتورة الدعم الحكومي لرغيف الخبز تصل إلى 130 مليار جنيه سنوياً (2.75 مليار دولار).

وأكد مدبولي خلال المؤتمر أن الحكومة تدرس تحويل الدعم العيني إلى نقدي للأسر المستحقة، مع التزام الدولة بالاستمرار في دعم السلع الأساسية، مشدداً على أن الجهود الحالية تهدف إلى ترشيد الدعم فقط.

وأضاف أن الدعم النقدي سيكون مرتبطاً بمعدل التضخم والأسعار العالمية، ولن يكون رقماً ثابتاً.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لوضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام، بهدف البدء في التطبيق اعتباراً من موازنة السنة المالية 2025-2026.

ودعا رئيس الوزراء إلى بدء مناقشات جادة مع الخبراء وآلية الحوار الوطني لوضع خطة واضحة للتحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، معتبراً أن هذا التحول هو السبيل الوحيد لتوفير مبلغ مناسب للأسر المستحقة.

وفي مارس، أعلنت وزارة المالية أنها ستخصص نحو 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة العام المالي 2024-2025، ونحو 147 مليار جنيه لدعم المنتجات البترولية.