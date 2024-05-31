أسعار الذهب في سورية تُسجل انخفاضاً طفيفاً

سجلت أسعار الذهب في سوريا أمس الخميس 30 أيار 2024، انخفاضا بمقدار 15 ألف ليرة سورية.

وانخفض سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 970 ألف ليرة سورية وسعر شراء 969 ألف ليرة، بينما انخفض الغرام عيار 18 سعر مبيع إلى 831429 ليرة وسعر شراء 830429 ليرة.

كما انخفض سعر مبيع الأونصة الذهبية اسورية عيار 995 إلى 35 مليون و 300 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و 50 ألف ليرة.

وشددت جمعية الصاغة على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.