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شركة الشحن إيفرغرين ترفض دفع تعويضات لمصر

رفضت الشركة التايوانية المسؤولة عن شحن السفينة العملاقة إيفر غيفن إعلان مسؤوليتها عن أي أضرار مالية نجمت عن الحادثة التي أدت تعطيل قناة السويس المصرية لمدة أسبوع.

ونقلت وسائل إعلام عن إريك هسيه رئيس شركة إيفرغرين  قوله : "إنّ شركتنا ليست مسؤولة عن الحادثة.. ومسؤولية التعويض تقع على مالك السفينة وهي شركة شوي كيسن اليابانية".

وأضاف أنّ "الحادث وقع أثناء النقل وخلال هذه الظروف يتحمل مالك السفينة المسؤولية تعاقدياً.. شركتنا مسؤولة فقط عن الشحنة نفسها، وتغطيها شركة التأمين".من جانبه قال رئيس شركة شوي كيسن يوكيتو هيجاكي الأسبوع الماضي إن الشركة ستلتزم بما ينص عليه القانون.

وبحسب متابعين، فإنّ التقاضي قد يكون معقداً للغاية، نظراً لأن السفينة مملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة شحنة تايوانية، وترفع علم بنما.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع صرّح أمس بأنّ مصر ستطالب بمليار دولار كتعويض عن جنوح سفينة الشحن في قناة السويس لمدة أسبوع تقريباً، كما أنذر بعدم السماح للسفينة وحمولتها بمغادرة مصر في حال عدم الدفع ، مع العلم أن سفينة الشحن الضخمة موجودة حالياً في إحدى بحيرات القناة.