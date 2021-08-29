شركة إيرانية تنوي استثمار “بردى”.. ووزير الصناعة: هذه العلامة التجارية مرتفعة جداً

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ مع وفد يضم ممثلين من شركة “أمرسان” الإيرانية المتخصصة في إنتاج الأدوات المنزلية الذي طرح إمكانية إعادة تأهيل وتطوير شركة “بردى” للصناعات المعدنية، ضمن مبدأ التشاركية وتصدير منتجاتها مستقبلاً إلى الدول المجاورة.



وخلال الاجتماع أكد وزير الصناعة أن قيمة العلامة التجارية لشركة بردى مرتفعة جداً كون المواطن السوري لديه موثوقية عالية بمنتجات الشركة وبرغم التدمير الذي طال مقر الشركة إلا أنه بجهود العمال والقائمين على الشركة عادت عجلة الإنتاج فيها للدوران.

وطلب صباغ من المعنيين في شركة “أمرسان الإيرانية” تقديم دراسة تفصيلية حول رؤيتهم لتطوير خطوط الإنتاج في شركة “بردى” لدراستها من قبل المعنيين وبيان التسهيلات الممكن تقديمها من قبل الحكومة السورية في هذا المجال، وفق ما جاء في وكالة “سانا” الرسمية.



وكان الوفد قد زار مقر الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” واطلع على واقع العمل فيها والجهود المبذولة لإعادة دوران عجلة الإنتاج في خطوطها الإنتاجية بعد أن دمرت خلال سنوات الحرب.



والشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” هي شركة تابعة لـ “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية”، وهي شركة صناعية متخصصة في إنتاج الأدوات المنزلية من برادات، وغسالات، وأفران، ومبردات ماء، وطناجر ضغط، وغيرها.