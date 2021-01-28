شرطي يلقي القبض بمفرده على لصي أمراس كهربائية بالجرم المشهود بـ حمص
كشف قائد شرطة محافظة حمص اللواء محمد الفاعوري عن تمكن أحد عناصر شرطة قوى الأمن الداخلي بالمحافظة من إلقاء القبض بمفرده على لصي أمراس كهربائية في الجرم المشهود في حي المساكن الشبابية.
وأشار إلى أن الشرطي"أحمد الموسى" من مرتبات فرع النجدة بالمحافظة ويقطن في حي المساكن الشبابية، وأثناء وجوده باستراحة خدمة بمنزله بالحي المذكور لاحظ وجود شخصين كانا يقومان بقطع وسرقة أمراس الشبكة الكهربائية بالحي، فقام بالاستعانة بناطور إحدى الأبنية القريبة من مكان السرقة وألقى القبض على اللصين متلبسين بالجرم المشهود.
و لفت إلى أنه ضبط بحوزة اللصين مقص معدني وأسلاك مسروقة، وتم تسليمهما إلى قسم الشرطة الشماس المختص ونظم بحقهما الضبط اللازم، موضحاً أن التحقيقات مع اللصين ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كانوا متورطين بحالات سرقة أخرى أو كان هناك شركاء معهما، ليصار بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتحويلهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.
وأشار اللواء الفاعوري إلى أنه تم استدعاء الشرطي الموسى وتكريمه وتقديم الشكر والثناء له على أداء مهامه على أكمل وجه.
نبال إبراهيم
المصدر: وزارة الداخلية