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شرطي يلقي القبض بمفرده على لصي أمراس كهربائية بالجرم المشهود بـ حمص

كشف قائد شرطة محافظة حمص اللواء محمد الفاعوري عن تمكن أحد ‏عناصر شرطة قوى الأمن الداخلي بالمحافظة من إلقاء القبض بمفرده على لصي ‏أمراس كهربائية في الجرم المشهود في حي المساكن الشبابية‎.‎

وأشار إلى أن الشرطي"أحمد الموسى" من مرتبات فرع النجدة بالمحافظة ويقطن ‏في حي المساكن الشبابية، وأثناء وجوده باستراحة خدمة بمنزله بالحي المذكور ‏لاحظ وجود شخصين كانا يقومان بقطع وسرقة أمراس الشبكة الكهربائية بالحي، ‏فقام بالاستعانة بناطور إحدى الأبنية القريبة من مكان السرقة وألقى القبض على ‏اللصين متلبسين بالجرم المشهود‎.‎

و لفت إلى أنه ضبط بحوزة اللصين مقص معدني وأسلاك مسروقة، وتم تسليمهما ‏إلى قسم الشرطة الشماس المختص ونظم بحقهما الضبط اللازم، موضحاً أن ‏التحقيقات مع اللصين ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كانوا متورطين بحالات سرقة ‏أخرى أو كان هناك شركاء معهما، ليصار بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما ‏وتحويلهما إلى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل‎.‎

وأشار اللواء الفاعوري إلى أنه تم استدعاء الشرطي الموسى وتكريمه وتقديم الشكر ‏والثناء له على أداء مهامه على أكمل وجه‎.‎

 

 



نبال إبراهيم

المصدر: وزارة الداخلية ‏