شرطة ناحية صوران بحماه تكشف ملابسات جريمة قتل

وردت معلومات لشرطة ناحية صوران بوجود جثة لشاب مجهولة الهوية في الأراضي الزراعية المجاورة لبلدة صوران بريف حماه ، على الفور توجهت الدوريات للمكان المذكور ومن خلال التحري تم معرفة هوية المغدور المدعو(أحمد . م) .





وبالمتابعة الحثيثة وسرعة التحرك تمكن عناصر ناحية صوران بالتعاون مع عناصر فرع الأمن الجنائي بحماه خلال ساعات من ارتكاب الجريمة من معرفة القاتل وإلقاء القبض عليه ويدعى (نور الدين . ش) .





وبالتحقيق معه اعترف بتخطيطه المسبق للتخلص من المغدور حيث قام بتلقيم البارودة الروسية بمنزله واستدراجه بالاتفاق مع المقبوض عليه (أحمد . س) للأراضي الزراعية المجاورة لمدينة صوران بحجة سرقة خلايا نحل عائدة لقريبه ، وعند قدوم المغدور لمنزل المقبوض عليه قام بإيداع دراجته النارية لديه واتجه للمكان المتفق عليه ، وعند وصولهم للمكان المذكور أقدم المقبوض عليه (نور الدين . ش) بإطلاق النار على المغدور من الخلف من بندقيته الحربية التي كانت بحوزته أثناء سيره أمامه ، كون المغدور استفزه أكثر من مرة بكلمات تمس الشرف ، وقام بسحب الجثة بالاشتراك مع المقبوض عليه الثاني (أحمد . س) ووضعها على جانب الطريق بين الأشجار بقصد إخفائها وسلبه مسدس حربي كان بحوزة المغدور وإخفائه ضمن حديقة منزله وإيداع البندقية المستخدمة بالجريمة لدى المقبوض عليه الثالث (ابراهيم . ر) ، تم مصادرة ثلاث بنادق روسية عائدة للمقبوض عليهم ومسدس حربي عائد للمغدور ودراجة نارية ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً .