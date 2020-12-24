شرطة ناحية صوران بحماه تكشف ملابسات جريمة قتل

شرطة ناحية صوران بحماه تكشف ملابسات جريمة قتل

وردت معلومات لشرطة ناحية صوران بوجود جثة لشاب مجهولة الهوية في الأراضي الزراعية المجاورة لبلدة صوران بريف حماه ، على الفور توجهت الدوريات للمكان المذكور ومن خلال التحري تم معرفة هوية المغدور المدعو(أحمد . م) .


وبالمتابعة الحثيثة وسرعة التحرك تمكن عناصر ناحية صوران بالتعاون مع عناصر فرع الأمن الجنائي بحماه خلال ساعات من ارتكاب الجريمة من معرفة القاتل وإلقاء القبض عليه ويدعى (نور الدين . ش) .


وبالتحقيق معه اعترف بتخطيطه المسبق للتخلص من المغدور حيث قام بتلقيم البارودة الروسية بمنزله واستدراجه بالاتفاق مع المقبوض عليه (أحمد . س) للأراضي الزراعية المجاورة لمدينة صوران بحجة سرقة خلايا نحل عائدة لقريبه ، وعند قدوم المغدور لمنزل المقبوض عليه قام بإيداع دراجته النارية لديه واتجه للمكان المتفق عليه ، وعند وصولهم للمكان المذكور أقدم المقبوض عليه (نور الدين . ش) بإطلاق النار على المغدور من الخلف من بندقيته الحربية التي كانت بحوزته أثناء سيره أمامه ، كون المغدور استفزه أكثر من مرة بكلمات تمس الشرف ، وقام بسحب الجثة بالاشتراك مع المقبوض عليه الثاني (أحمد . س) ووضعها على جانب الطريق بين الأشجار بقصد إخفائها وسلبه مسدس حربي كان بحوزة المغدور وإخفائه ضمن حديقة منزله وإيداع البندقية المستخدمة بالجريمة لدى المقبوض عليه الثالث (ابراهيم . ر) ، تم مصادرة ثلاث بنادق روسية عائدة للمقبوض عليهم ومسدس حربي عائد للمغدور ودراجة نارية ، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم للقضاء المختص أصولاً .