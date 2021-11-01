شخص يلقي قنبلة مولوتوف حارقة في متجر بنيويورك

ألقت قوات الإطفاء والشرطة في نيويورك القبض على مشتبه به بتهمة إلقاء قنبلة مولوتوف في متجر للأطعمة في منطقة بروكلين.



وقالت الشرطة في بيان إنه تم اعتقال المشتبه به واسمه جويل مانغل (38 عاما)، بسبب استخدامه لقنابل حارقة، التي تعرف بشكل شائع باسم " قنابل مولوتوف" والتي اسفرت عن تلف وتدمير مخزن مواد غذائية في بروكلين يقع في 496 جادة نوستراند، في 30 اكتوبر 2021.



وأشارت قوات الإطفاء إلى أنها استجابت على الفور لبلاغ حول وقوع حريق في المتجر في الساعة السابعة والنصف صباح الأحد، وأنها وفرت المساعدة الطبية لشخص أصيب بجروح بسيطة.



والتقطت كاميرات المراقبة مقطع فيديو أظهر شخصا وهو يفتح باب المتجر ليشتعل فجأة ويهرع العاملون هربا للنجاة بحياتهم.