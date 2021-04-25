شاب ينتقم من سائق تكسي.. ما القصة ؟!

قام شاب بريطاني بالانتقام من سائق تكسي "سيارة أجرة" كان مصراً على ركن سيارته على الرصيف، رغم طلب السكان المتكرر منه في إبعادها.



ونتيجة لأسلوب السائق الفظ، قام الشاب بتعليق لوحة على بلور سيارته من الخارج تحمل صورة لبطة مع مجموعة من عبارات السخرية والاستهزاء، التي تحكي بعض معلومات القيادة، بحسب ما ذكرت صحيفة " dailystar" البريطانية.



وقام الشاب بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوضع الصورة على السيارة، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعم المغردون منشور الشاب، مؤكدين أن ما فعله صاحب التكسي هو تصرف وقح وفي غاية الأنانية ويستحق ما حصل به تماماً.