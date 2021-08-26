شاب في ريف دمشق يقتل جارته الحامل وطفلتها

ألقى فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق القبض على شخص بعد إقدامه على قتل جارته وطفلتها بعدما اقتحم منزلها للاعتداء عليها وذلك في منطقة حوش نصري بريف دمشق.



وقال الضابط في قسم البحث الجنائي الرائد كنان كمال محمود إنه “بتاريخ 29/7/2021 بُلغنا عن وجود جثتين في منزل عربي في محلة حوش نصري بالغوطة الشرقية”.



وتابع: “توجهنا مع عدة دوريات الى المكان، مصطحبين معنا عناصر فنية من قسم الأدلة الجنائية”، مضيفاً أنه “عند الوصول إلى المكان ومعاينته وإجراء الخبرة الفنية اللازمة، تبين أن المغدورة الأولى في العقد الثالث من العمر وابنتها عمرها خمس سنوات”.



وأشار إلى أن “الأم وطفلتها تعرضتا للضرب العنيف بواسطة أداة صلبة على الرأس”، مشيراً إلى أنه “من خلال التحري وجمع المعلومات توصلنا إلى شخص في المنزل الملاصق حيث تم إحضاره إلى الفرع وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتلهما”.



وفي اعترافاته، ذكر القاتل أنه “دخل إلى منزل المغدروتين، فجراً، وبيده “بورية حديد”، وبعد وصوله إلى الباب، قرر الرجوع ولكن الأم استيقظت فقام بضربها قبل أن يضرب طفلتها أيضاً حين استيقاظها”.



وأضاف أنه بعد القيام بجريمته قام بالاختباء في أحد الاحراش القريبة قبل أن يعود إلى منزله ويقوم بتناول الشاي وشرب سيجارة، والنوم بعدها.