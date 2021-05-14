شاب عمره 17 عاما يقتل سائق تاكسي بالتعاون مع صديقه في بانياس

أقدم شابان في مقتبل العمر على قتل شخص في مدينة بانياس بسبب خلافات شخصية، وذلك باستخدام بارودة صيد عيار 9 م.



وبحسب ماورد على صفحة وزارة الداخلية، ادعت المدعوة ريما عبد الرحمن بتغيب زوجها المدعو طارق علي تقوى تولد ١٩٨٧بانياس عن منزله وأن هاتفه خارج التغطية وهو يعمل سائق تكسي خاصة بالأجرة في مكتب تكسي القبيات في بانياس وبالسؤال عن زوجها بالمكتب المذكور تبين بأنه خرج مع المدعو( عمر ب) تولد ٢٠٠٤م وبرفقته شخصان معروفان من قبله وادعت عليهم بخطف زوجها.



وخلال ساعات من التحري تمكن مركز شرطة مدينة بانياس من إلقاء القبض على كل من المدعو عمر والشخصين الذين كانا برفقته وتبين أن الأول يدعى (ابراهيم ز) تولد ٢٠٠٢ والثاني يدعى (حذيفه ح) تولد ٢٠٠٤.



وبالتحقيق اعترف المدعو عمر بجريمة القتل بالاشتراك مع صديقه حذيفة في الأراضي الزراعية حول قرية البيضه بسبب خلافات شخصية فيما بينهم وقيامه بإطلاق النار على رأس الضحية ما أدى لمقتله.



