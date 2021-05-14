تركيا تنقل آلاف السوريين المقيمين فيها إلى مناطق سيطرتها في الداخل السوري !
روحاني: مشروع سكة الحديد مع العراق سيربط إيران بسوريا والمتوسط
ظريف في دمشق: تحوُّلات لا تلغي الثوابت
الدفاع الروسية: مقتل 338 إرهابيا واعتقال 44 آخرين في سوريا منذ نيسان
ظريف في دمشق لبحث الإنتخابات الرئاسية والملفّ الفلسطيني
مقتل امرأة وإصابة 26 آخرين بقصف من غزة على تل أبيب
إصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من قطاع غزة
«العرض» السعودي لدمشق: إعادة الإعمار مقابل «ضبط» العلاقات مع إيران!
من النهر إلى البحر: فلسطين تُحطّم الأسوار
إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضبط وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية
الخارجية: ما يجري في القدس "عدوان وقح" يستدعي مساءلة إسرائيل
الرئيس الأسد يهنئ الرئيس بوتين بعيد النصر على النازية
المركزي : يوجد كمية كبيرة من القطع الأجنبي المزور في السوق غير النظامية
بعد السماح لشركتي صرافة بيع القطع الأجنبي غرفة تجارة دمشق تدعو الصناعيين والتجار إلى وقف شراء الدولار

شاب عمره 17 عاما يقتل سائق تاكسي بالتعاون مع صديقه في بانياس

أقدم شابان في مقتبل العمر على قتل شخص في مدينة بانياس بسبب خلافات شخصية، وذلك باستخدام بارودة صيد عيار 9 م.

وبحسب ماورد على صفحة وزارة الداخلية، ادعت المدعوة ريما عبد الرحمن بتغيب زوجها المدعو طارق علي تقوى تولد ١٩٨٧بانياس عن منزله وأن هاتفه خارج التغطية وهو يعمل سائق تكسي خاصة بالأجرة في مكتب تكسي القبيات في بانياس وبالسؤال عن زوجها بالمكتب المذكور تبين بأنه خرج مع المدعو( عمر ب) تولد ٢٠٠٤م وبرفقته شخصان معروفان من قبله وادعت عليهم بخطف زوجها.

 وخلال ساعات من التحري تمكن مركز شرطة مدينة بانياس من إلقاء القبض على كل من المدعو عمر والشخصين الذين كانا برفقته وتبين أن الأول يدعى (ابراهيم ز) تولد ٢٠٠٢ والثاني يدعى (حذيفه ح) تولد ٢٠٠٤.

وبالتحقيق اعترف المدعو عمر بجريمة القتل بالاشتراك مع صديقه حذيفة في الأراضي الزراعية حول قرية البيضه بسبب خلافات شخصية فيما بينهم وقيامه بإطلاق النار على رأس الضحية ما أدى لمقتله.