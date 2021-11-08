سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي

أدانت سورية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مجددة وقوفها ضد الإرهاب.



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين “تدين الجمهورية العربية السورية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي”.



وأضاف المصدر: تؤكد سورية مجدداً وقوفها ضد الإرهاب وتعرب عن تمنياتها للشعب العراقي الشقيق بالسلام والاستقرار والازدهار.



وكان رئيس الوزراء العراقي نجا اليوم من محاولة اغتيال بثلاث طائرات مسيرة تمكنت القوات الأمنية من إسقاط اثنتين منها.