رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور : لاتكتمل العروبة إلا بسورية

عبر الملياردير ورجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن إعجابه بسورية في تغريدة على تويتر، حيث قال : ‘لا تكتمل العروبة إلا بسورية، ولا يحلو الزمان إلا بشمّ الياسمين الدمشقي العتيق.

سورية هذا البلد العربي الجميل ببشره وحجره. دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، وحلب عشق المتنبي ومسقط أشعاره.

كم أتمنى أن تعود سورية إلى ألقها وعبقها، سالمةً مطمئنةً وقويةً بأبنائها – أحفاد خالد بن الوليد – وأهلها الطيبين’.

خلف بن أحمد الحبتور، ملياردير إماراتي من دبي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور ورئيس مجلس إدارة شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين.



