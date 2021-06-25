سوريا بين بوتين وإردوغان: تأكيدٌ على مكافحة «التشكيلات الإرهابية المتبقّية»

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، في اتصال هاتفي ، العلاقات بين بلديهما، وملفَّي سوريا وإقليم قره باغ.



ووفق بيان روسي، أكد بوتين وإردوغان على «أهمية العمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك لمنع تصعيد التوتر في إدلب، ومكافحة التشكيلات الإرهابية المتبقية في تلك المنطقة».

وأورد البيان أن بوتين نقل إلى إردوغان «انطباعه» عن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في جنيف.



ويأتي الاتصال الهاتفي بالتزامن مع غارات تشنّها روسيا والجيش السوري، منذ فترة، على مناطق في جنوب محافظة إدلب .