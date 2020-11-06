سقوط ضحايا بسبب إعصار هائل في هندوراس

أسفر اعصار "إيتا" الإستوائي في هندوراس عن مصرع 11 شخصاً على الأقل وتضرر الآلاف وفقدان البعض وتدمير زراعات وطرق وجسور وبنى تحتية نتيجة الفيضانات والسيول.



وشهدت المناطق الكاريبية والشمالية والغربية أسوء جانب من الفيضانات نتيجة المنخفض الإستوائي الذي دخل الأربعاء هندوراس كعاصفة إستوائية وأسفر عن قطع طرق.



وكشف تقرير المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أن المنخفض يتوجه نحو شمال غرب البلاد بقوة تسعة أميال في الساعة 15 كلم في الساعة.



وتم عزل نحو 50 بلدة نتيجة فيضان الأنهار بسبب منخفض "إيتا" في هندوراس التي تشهد أيضاً حالة طوارئ منذ آذار الماضي إزاء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن نحو 100 ألف إصابة وأكثر من ألفين و700 حالة وفاة.