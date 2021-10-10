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سعيد: تونس لا تقبل أي وصاية والإعلان عن تشكيل الحكومة قريبا جدا

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي أمس السبت أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة "قريبا جدا".

وأضاف سعيد أن تونس لن تقبل أن تكون "تحت وصاية أي كان"، منتقدا طلب "بعض الأشخاص من الأطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي"، في إشارة ضمنية إلى تصريحات للرئيس الأسبق منصف المرزوقي، الذي نفى بدوره أن يكون قد دعا للتدخل الخارجي، موضحا أنه كان قد دعا باريس لـ"عدم دعم الانقلاب، وليس للتدخل في تونس".

وأكد سعيد أن الحريات في البلاد مضمونة وأن المظاهرة التي صدرت دعوة تنظيمها اليوم الأحد تنديدا بالتدابير الاستثنائية لن يتم منعها.

وفي وقت سابق السبت استقبل الرئيس الونسي نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة، واطلع خلال الاجتماع على سير عملية تشكيل الحكومة، وفق ما جاء في البلاغ الذي نشرته رئاسة الجمهورية.

 


المصدر: وسائل إعلام تونسية