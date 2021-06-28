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سرق مالها وحرضها على قتل زوجها على الانترنت

أودع نيجيري، يبلغ 34 عاما يقيم في هولندا، السجن في بلجيكا؛ للاشتباه بابتزازه امرأة ماديا بعد إغوائها عبر الإنترنت ثم التخطيط لقتل زوجها بالسم، على ما أعلنت النيابة العامة في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، اليوم الخميس.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أن التحقيق انطلق في شهر تموز/يوليو من عام 2020، بعدما باحت هذه المرأة لأبنائها بالابتزاز الذي تعرضت له، وبعزمها تقديم شكوى للشرطة.

وكان المشتبه به قد أقنع المرأة حينها بإعطائه مبالغ من مالها الخاص، وأيضًا ”بالاستلاف من الأصدقاء وأفراد العائلة“ لتلبية رغباته.

وأضافت النيابة العامة ”في ظل مطالبة الرجل المحتال بمزيد من المال، وضعا سويا خطة لتسميم زوج المرأة“ من خلال ”وضع سائل تنظيف في الطعام“، لكنّ الخطة ”لم تنجح لحسن الحظ“.

وكان الرجل أغوى ضحيته عبر الشبكات الاجتماعية مدعيا أنه عسكري برتبة عالية في الجيش الأمريكي، كما قدّم لها ”شتى الوعود الغرامية“ وأقنعها بإرسال المال له؛ لأنه يقوم بـ“مهمة“ في الخارج.

وبعد تقديم الشكوى، نجح المحققون في الوصول إلى المشتبه به، من خلال التعرف أولا على المصرف الذي كان يُفترض تحويل الأموال إليه.

وقد أوقف هذا المواطن النيجيري في هولندا حيث يقيم، ثم سُلّم الأسبوع الماضي إلى بلجيكا، حيث وُجهت إليه تهمة ”الاحتيال“ و“المشاركة في تدبير محاولة تسميم“، بحسب بيان النيابة العامة في أنتويرب.

 

 


أ ف ب