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سد النهضة.. إثيوبيا تدعو إلى التصدي الجماعي لـ"الضغوطات غير الضرورية" عليها

دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي إلى العمل الجماعي على مكافحة الضغوطات "غير الضرورية" على بلده، عقب إلقائه محاضرة عن مستجدات ملف سد النهضة.
وأكد بيكيلي أمس الجمعة على حسابه في "تويتر" أن آلاف العلماء من أكثر من 50 جامعة محلية وأجنبية استمعوا إلى محاضرته بشأن تحديات نمو إثيوبيا وسد النهضة والعملية التفاوضية الثلاثية، ضمن إطار منتدى تم تنظيمه بالتعاون بين وزارته ووزارتي التعليم والخارجية.

وتابع: "نواصل تعزيز مثل هذه المنتديات لأنها تفسح مجالا لتبادل الأفكار بشأن كيفية التصدي بشكل جماعي للضغوطات الجيوسياسية غير الضرورية على بلدنا".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول سد النهضة حيث تعارض مصر والسودان خطط أديس أبابا الأحادية الجانب لإطلاق المرحلة الثانية من ملء السد في الصيف الجاري.

 


وكالات