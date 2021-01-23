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سبعة جرحى اثنان منهم في حالة خطرة إثر شجار بين سوريين في إسطنبول

اندلع قتال بالسكاكين بين مجموعتين من شباب سوريين ليلة أمس الخميس 21 كانون الثاني/يناير، أُصيب فيه 7 أشخاص في ولاية إسطنبول شمال غربي تركيا.

أفاد موقع Haberler التركي عن إصابة 7 أشخاص من بينهم اثنان في حالة خطرة إثر مشاجرة جرت بين مجموعتين من شباب سوريين في شارع أويغور في محلة وطن التابعة لمنطقة بايرام باشا في مدينة إسطنبول.

تدخّلت فرق الشرطة وفرق الإسعاف لنقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة لعلاجهم، فيما تستمر فرق الشرطة باستكمال التحقيقات في المكان والقبض على المشتبه بهم وملاحقة الفارين.

في سياقٍ متصل، أُصيب عددٌ من السوريين جرّاء شجار حدث بين شباب سوريين وآخرين أفغان في إسطنبول أواخر أيلول/سبتمبر الماضي.

 



وكالات