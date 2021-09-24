مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) بإطلاق نار في البصيرة بريف دير الزور
المقداد والصفدي يبحثان زيادة التعاون وضمان أمن الحدود
تركيا تدفع الآلاف من جنودها لصدّ أي هجوم للجيش السوري لتحرير إدلب
بوتين والأسد وقمة التحضير لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري‏
حاكم مصرف سورية المركزي : لا عقوبة لحيازة الدولار وقرارات جديدة ستصدر قريباً
26 اعتداء جديد للمجموعات الإرهابية على المحافظات السورية
إصابة مدني برصاص ميليشيات " قسد" في دير الزور
مقتل شخصين بتفجير قنبلة يدوية أمام القصر العدلي
المقداد: على تركيا إنهاء احتلالها لأراضٍ سورية فوراً
وزير الخارجية اللبناني يبحث مع السفير عبد الكريم العلاقات بين البلدين
سقوط طائرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية
حول حملة التبشير بالدين الإبراهيمي الجديد في الشرق الأوسط
هل تتمدد تسوية درعا انسحاباً تركياً من الشمال السوري؟
الأردن ــ سوريا: أهلاً بالانفتاح!
هزة في صفوف “قسد” بعد اختطاف عناصر استخباراتها في دير الزور

زاخاروفا: بريطانيا وفرنسا تستخدمان قضية اللاجئين سلاحاً ضد سورية

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن بريطانيا وفرنسا تستخدمان مسألة اللاجئين لتنفيذ حملة إعلامية مضللة ضد الحكومة السورية والترويج لمصالحهما الجيوسياسية منتقدة موقفهما المبني على “النفاق” من هذه المسألة.

وأشارت زاخاروفا وفق ما نقلت وكالة نوفوستي إلى المهجرين الذين سقطوا ضحايا بسبب الأعمال الإجرامية للغرب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موضحة أن الدول التي ترفض حالياً قبول المهاجرين استخدمت “بلا رحمة” صور بعض ضحايا المهجرين للترويج لمصالحها الجيوسياسية ما جعل المأساة سلاحا للحرب الإعلامية ضد سورية.