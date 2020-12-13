روسيا تعلن عن انتهاك للهدنة في ناغورني كاراباخ

أعلن الجيش الروسي أمس، حصول انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أنهى في الماضي المعارك بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني كاراباخ.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي نشرت قوات حفظ سلام في المنطقة في بيان يوم أمس السبت: "تم الإبلاغ عن انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في 11 كانون الأول في منطقة غادروت".



وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الجيش الأرمني عن "اعتداءات" من أذربيجان على قريتي ختسابيرد وإن تاخر اللتين بقيتا تحت سيطرة قوات إقليم ناغورني كاراباخ.



ونددت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان بـ"استفزازات" أرمنية، مؤكدة اتخاذ "الإجراءات المضادة المناسبة".



وأكد ناطق باسم قوات حفظ السلام الروسية لوكالة أنباء ريا نوفوستي أمس السبت "حصول تبادل لإطلاق النار بأسلحة آلية"، لافتاً إلى أن الطرفين دعيا إلى احترام وقف إطلاق النار.



وهذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها روسيا التي نشرت قوات سلام قوامها ألفي جندي في المنطقة لضمان احترام الاتفاق عن انتهاك وقف إطلاق النار.