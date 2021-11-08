القوات الأمريكية تسحب 270 آلية من قاعدتها بريف الحسكة إلى شمالي العراق
الملف الأمني بالسويداء نحو المعالجة، وتحركّات رسمية لحلّه
استشهاد طفل بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في محيط صوران
سورية تدين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي
قيادي في “قسد” يفر إلى العراق وبحوزته نصف مليون دولار
ضباط أتراك يتحدثون عن اليوم الأسود لهم في سوريا
مسلحو “قسد” يلاحقون “عملاء الاستخبارات التركية” شرقي سوريا
ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من الشبان في الشدادي
ثلاث تحركات لروسيا تعزز تواجدها العسكري شرق الفرات
“المونيتور”: مصر تكثّف جهودها لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية
الرئيس الأسد في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني: حريصون على تطوير العلاقة بين البلدين
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف الحسكة
تغييرات ستطال قيادات في "قسد" تمهيداً لمرحلة جديدة
(الخوذ البيضاء) تعد لاستفزازات في إدلب
الخارجية الكازاخية تعلن موعد جولة جديدة من محادثات أستانا

روسيا تحظر استيراد الليمون من تركيا لتهديده حياة الانسان

أوقفت “هيئة حماية المستهلك” الروسية، حتى إشعار آخر، استيراد الليمون واليوسفي إلى روسيا بسبب احتوائة على مبيدات تهدد حياة الانسان، مشيرة الى أن الوضع “تحت رقابة صارمة”.

ووفقاً لعدد من وسائل الإعلام، هذا الحظر ليس لأسباب سياسية، حيث لم يصدر حظر شامل لتوريد الحمضيات من تركيا.

وقالت وزارة الزراعة التركية “نحن نتحدث عن شركة معينة، تم العثور على شيء في منتجاتها – يحدث هذا أحيانا، وتم تعليق الإمدادات حتى يتم تصحيح الوضع”.

و يقول خبراء:” إن الحظر الحالي يتحدث عن قضية معقدة، حيث تم فرض حظر على الاستيراد إلى روسيا بسبب احتواء الليمون و اليوسفي على نسبة من مبيد الآفات الكلوربيريفوس المنتشر، والذي مثل جميع مركبات الفوسفور العضوي، يعتبر مادة خطيرة على الإنسان”.

وبحسب الخبراء، ليست المادة الضارة الوحيدة التي يتم استخدامها على نطاق واسع في تركيا، والتي تزيد من حجم الإمدادات من المنتجات الزراعية في الخارج، وفي المقام الأول إلى روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى العراق والولايات المتحدة.

وفقًا للمتحدث باسم مشروع No Pesticide On My Plate تورغاي أوزجليك:” فعلى مدى السنوات الأربع الماضية ارتفع استخدام المبيدات في الزراعة التركية بنسبة 51 بالمائة. كما دعا إلى حظر 13 نوعًا من 41 نوعًا من المبيدات المستخدمة في تركيا، حيث تصنف هذه الأنواع الـ 13 على أنها (شديدة الخطورة) من قبل منظمة الصحة العالمية“.

و يرى الخبراء، أنه لا ينبغي للمرء أن يتوقع أن يتحول المزارعون الأتراك بشكل كبير إلى أساليب جديدة للزراعة، حيث يمتلك جزء كبير منهم قطع أراضي صغيرة نسبيًا تصل إلى 5 هكتارات.