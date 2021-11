روسيا تحظر استيراد الليمون من تركيا لتهديده حياة الانسان

أوقفت “هيئة حماية المستهلك” الروسية، حتى إشعار آخر، استيراد الليمون واليوسفي إلى روسيا بسبب احتوائة على مبيدات تهدد حياة الانسان، مشيرة الى أن الوضع “تحت رقابة صارمة”.



ووفقاً لعدد من وسائل الإعلام، هذا الحظر ليس لأسباب سياسية، حيث لم يصدر حظر شامل لتوريد الحمضيات من تركيا.



وقالت وزارة الزراعة التركية “نحن نتحدث عن شركة معينة، تم العثور على شيء في منتجاتها – يحدث هذا أحيانا، وتم تعليق الإمدادات حتى يتم تصحيح الوضع”.



و يقول خبراء:” إن الحظر الحالي يتحدث عن قضية معقدة، حيث تم فرض حظر على الاستيراد إلى روسيا بسبب احتواء الليمون و اليوسفي على نسبة من مبيد الآفات الكلوربيريفوس المنتشر، والذي مثل جميع مركبات الفوسفور العضوي، يعتبر مادة خطيرة على الإنسان”.



وبحسب الخبراء، ليست المادة الضارة الوحيدة التي يتم استخدامها على نطاق واسع في تركيا، والتي تزيد من حجم الإمدادات من المنتجات الزراعية في الخارج، وفي المقام الأول إلى روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك إلى العراق والولايات المتحدة.



وفقًا للمتحدث باسم مشروع No Pesticide On My Plate تورغاي أوزجليك:” فعلى مدى السنوات الأربع الماضية ارتفع استخدام المبيدات في الزراعة التركية بنسبة 51 بالمائة. كما دعا إلى حظر 13 نوعًا من 41 نوعًا من المبيدات المستخدمة في تركيا، حيث تصنف هذه الأنواع الـ 13 على أنها (شديدة الخطورة) من قبل منظمة الصحة العالمية“.



و يرى الخبراء، أنه لا ينبغي للمرء أن يتوقع أن يتحول المزارعون الأتراك بشكل كبير إلى أساليب جديدة للزراعة، حيث يمتلك جزء كبير منهم قطع أراضي صغيرة نسبيًا تصل إلى 5 هكتارات.