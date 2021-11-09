رغوة سامة تغطي نهر يامونا المقدس في نيودلهي

غطت أكوام من الرغوة البيضاء السامة مياه نهر يامونا في عاصمة الهند نيودلهي، حسب موقع "فرانس 24" الإخباري اليوم الاثنين.



وعللت سلطات المدينة هذه الظاهرة "بمياه الصرف الصحي الثقيلة والنفايات الصناعية" التي تم تصريفها في النهر من أعلى المنبع الأسبوع الماضي.



ومع أن الحادث لم يردع العديد من الهندوس عن الغطس في مياه النهر المقدس للاحتفال بمهرجان "تشهات بوجا"، إلا أن تلوث النهر أدى إلى تعطيل إمدادات المياه لجزء من المدينة، وفقا لمسؤولين محليين.



وكان المسؤولون الهنود تعهدوا منذ فترة طويلة بتنظيف نهر يامونا فيما الرغوة السامة على سطحه أصبحت حدثا سنويا.



وورد في تقرير حكومي صدر عام 2020 أن جودة المياه في النهر أصبحت "أسوأ بشكل خطير" على مدى السنوات الخمس الماضية.



المصدر: فرانس 24