رغم الحرب والقطيعة.. 1.4 مليار دولار أميركي مستوردات سورية من تركيا في 2020

على الرغم من الحملات الحكومية التي تدعو لمقاطعة البضائغ التركية، لا تزال البضائع التركية تغرق الأسواق وهذا ما دعمه بيانات التجارة الخارجية التركية، التي أظهرت أن قيمة الصادرات التركية إلى سورية (مستوردات سورية من تركيا) بلغت 1,437 مليار دولار خلال الفترة (كانون الثاني/يناير-تشرين الثاني/نوفمبر) من العام 2020.



وبذلك قارب مجموع ما استوردته سورية خلال السنوات (2013-2020) 14 مليار دولار (13.97 مليار دولار).





في حين بلغت الصادرات السورية إلى تركيا 212 مليون دولار (212,34 مليون دولار) خلال الأشهر الإحدى عشر من العام المنصرم، والتي لم تتجاوز عتبة المليار دولار خلال السنوات الثمان من الحرب، إذ بلغ إجمالي الصادرات السورية 993 مليون دولار خلال الفترة (2013-2020).



وهذا يشير إلى أن إجمالي القطع المستنزف من سورية لصالح تركيا قارب 13 مليار دولار (12.97 مليار دولار) في غضون ثمان سنوات.





وفي وقت سابق، كشف ” أبو الهدى اللحام” رئيس اتحاد غرف التجارة السورية “أن الحدود مع تركيا غير مغلقة بشكل كامل، وهي غير مراقبة، الأمر الذي فتح باب “التهريب” للعديد من المنتجات التركية نحو سورية”.





وأوقفت الحكومة السورية بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2011 العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة مع تركيا- لطالما وصفها بعض المسؤوليين الحكوميين بالزواج الكاثوليكي- رداً على العقوبات التي فرضتها تركيا ضد سورية، التي تم توقيعها مع تركيا في 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ مطلع عام 2007.



حيث قرر مجلس الوزراء اتخاذ إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استناداً لهذه الاتفاقية أو المتعلقة بها وخضوع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقاً للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة.







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