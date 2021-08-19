رئيسي: تعزيز علاقات إيران مع روسيا والصين من أولويات سياستي الخارجية

قال مكتب الرئاسة الإيرانية أمس الأربعاء إن الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اتصل هاتفياً بنظيره الصيني شي جين بينغ، موضحاً أن "تعزيز العلاقات مع الصين هي من أولويات السياسة الخارجية في حكومتي".



وأكّد رئيسي أن "طهران مستعدة للتعاون مع الصين لتعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان". كذلك لفت الرئيس الإيراني إلى وجوب "تسريع عملية تسليم اللقاحات التي اشترتها إيران من الصين".



بدوره، قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن "الصين ستبذل قصارى جهدها لتسليم إيران اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وإنها "مستعدة لتعزيز العلاقات مع طهران ضمن مبادرة حزام واحد وطريق واحد".



واعتبر أن "الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي هو السبب الرئيسي لأزمة الاتفاق النووي الحالية".



كذلك أجرى الرئيس الإيراني اتصال بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكَّد خلاله أن تعزيز العلاقات مع روسيا من أولويات سياسته الخارجية.



وأوضح الرئيس الإيراني أن "طهران عازمة على استكمال وثيقة التعاون الشاملة بين إيران وروسيا بأسرع وقت ممكن، وأنها تسعى لتعزيز العلاقات بين البلدين، وإلى فتح سبل جديدة لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع روسيا".



رئيسي شكر روسيا على تعاونها مع ايران للتصدي لوباء "كورونا"، وإنتاج لقاح مشترك بين البلدين.



يُذكر أن الرئيس الإيراني أجرى قبل أيام اتصالات برؤساء دول ورؤساء حكومات لعدة بلدان، كما تلقّى عدداً منها، كان آخرها بالأمس من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



وقبل يومين، تبادل تبادل الرئيسان الصيني شي جين بينغ والإيراني إبراهيم رئيسي رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى الـ50 للعلاقات الدبلوماسية الصينية-الإيرانية.



وقال رئيسي إن بلاده "مستعدة لمواصلة رفع مستوى التعاون الاستراتيجي مع الصين".